За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1190 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на четверг, 17 июля, составляют ориентировочно 1 038 650 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11029 ( +4) ед;

+4) ед; боевых бронированных машин — 22996 ( +1) ед;

+1) ед; артиллерийских систем — 30438 ( +43) ед;

+43) ед; РСЗО — 1440 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1197 ( +1) ед;

+1) ед; самолетов — 421 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 46414 ( +250);

+250); крылатых ракет — 3491 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 55383 ( +154);

+154); специальной техники — 3932 ( +0).

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.