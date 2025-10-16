Минус 1080 солдат, 42 артсистемы и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки
За сутки российские войска потеряли 1080 солдат и более 40 артиллерийских систем (Фото: REUTERS/Jorge Silva)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1080 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на четверг, 16 октября, составляют ориентировочно 1 127 300 военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11 261 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 23 384 (+9) ед;
- артиллерийских систем — 33 713 (+42) ед;
- РСЗО — 1520 (+0) ед;
- средств ПВО — 1227 (+0) ед;
- самолетов — 427 (+0) ед;
- вертолетов — 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 70 437 (+416);
- крылатых ракет — 3859 (+0);
- кораблей/катеров — 28 (+0);
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 64 468 (+139);
- специальной техники — 3977 (+0).
12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).