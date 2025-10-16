Минус 1080 солдат, 42 артсистемы и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

За сутки российские войска потеряли 1080 солдат и более 40 артиллерийских систем (Фото: REUTERS/Jorge Silva)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1080 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на четверг, 16 октября, составляют ориентировочно 1 127 300 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 261 ( +2) ед;

+2) ед; боевых бронированных машин — 23 384 ( +9) ед;

+9) ед; артиллерийских систем — 33 713 ( +42) ед;

+42) ед; РСЗО — 1520 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1227 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 427 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 70 437 ( +416);

+416); крылатых ракет — 3859 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 64 468 ( +139);

+139); специальной техники — 3977 ( +0).

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).