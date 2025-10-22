Минус 1050 солдат, 12 артсистем и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

ВСУ уничтожили 1050 оккупантов и 12 артиллерийских систем за сутки / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1050 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на среду, 22 октября, составляют ориентировочно 1 133 250 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 280 ( +2) ед;

+2) ед; боевых бронированных машин — 23 447 ( +11) ед;

+11) ед; артиллерийских систем — 33 914 ( +12) ед;

+12) ед; РСЗО — 1524 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1229 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 428 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 70 760 ( +160);

+160); крылатых ракет — 3864 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 65 122 ( +96);

+96); специальной техники — 3981 ( +1).

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.