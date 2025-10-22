Минус 1050 солдат, 12 артсистем и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки
ВСУ уничтожили 1050 оккупантов и 12 артиллерийских систем за сутки / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1050 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на среду, 22 октября, составляют ориентировочно 1 133 250 военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11 280 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 23 447 (+11) ед;
- артиллерийских систем — 33 914 (+12) ед;
- РСЗО — 1524 (+0) ед;
- средств ПВО — 1229 (+0) ед;
- самолетов — 428 (+0) ед;
- вертолетов — 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 70 760 (+160);
- крылатых ракет — 3864 (+0);
- кораблей/катеров — 28 (+0);
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 65 122 (+96);
- специальной техники — 3981 (+1).
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.