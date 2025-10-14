Российская армия потеряла пять танков и 29 артсистем за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине ориентировочно 1200 солдат убитыми и ранеными за сутки. Общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 125 тыс. 150 военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери армии РФ в военной технике составляют:

танков — 11256 ( +5) ед;

+5) ед; боевых бронированных машин — 23345 ( +0) ед;

+0) ед; артиллерийских систем — 33628 ( +29) ед;

+29) ед; РСЗО — 1520 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1225 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 427 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 69632 ( +390);

+390); крылатых ракет — 3859 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 64188 ( +145);

+145); специальной техники — 3977 ( +0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).