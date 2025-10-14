Россия за сутки потеряла 29 артсистем, 145 единиц автотехники и 1200 оккупантов убитыми и ранеными — Генштаб
Российская армия потеряла пять танков и 29 артсистем за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)
Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине ориентировочно 1200 солдат убитыми и ранеными за сутки. Общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 125 тыс. 150 военных.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери армии РФ в военной технике составляют:
- танков — 11256 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 23345 (+0) ед;
- артиллерийских систем — 33628 (+29) ед;
- РСЗО — 1520 (+0) ед;
- средств ПВО — 1225 (+0) ед;
- самолетов — 427 (+0) ед;
- вертолетов — 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 69632 (+390);
- крылатых ракет — 3859 (+0);
- кораблей/катеров — 28 (+0);
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 64188 (+145);
- специальной техники — 3977 (+0).
12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
