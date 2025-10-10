Армия РФ потеряла 1120 оккупантов, 5 танков и 13 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ
ВСУ ликвидировали 1120 оккупантов, 13 артсистем и более 250 беспилотников (Фото: Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces via REUTERS)
За минувшие сутки армия страны-агрессора России потеряла около 1120 военных. С 24 февраля 2022 года по 10 октября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составляют 1 120 510 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие потери России составляют:
- танков — 11 246 (+5);
- боевых бронированных машин — 23 339 (+14);
- артиллерийских систем — 33 547 (+13);
- РСЗО — 1517;
- средств ПВО — 1225;
- самолетов — 427;
- вертолетов — 346;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 68 547 (+254);
- крылатых ракет — 3841;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 63 775 (+70);
- специальной техники — 3973.
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.