ВСУ ликвидировали 1120 оккупантов, 13 артсистем и более 250 беспилотников (Фото: Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces via REUTERS)

За минувшие сутки армия страны-агрессора России потеряла около 1120 военных. С 24 февраля 2022 года по 10 октября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составляют 1 120 510 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери России составляют:

танков — 11 246 ( +5);

+5); боевых бронированных машин — 23 339 ( +14);

+14); артиллерийских систем — 33 547 ( +13);

+13); РСЗО — 1517;

средств ПВО — 1225;

самолетов — 427;

вертолетов — 346;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 68 547 ( +254);

+254); крылатых ракет — 3841;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 63 775 ( +70);

+70); специальной техники — 3973.

Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.