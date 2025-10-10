Армия РФ потеряла 1120 оккупантов, 5 танков и 13 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ

10 октября, 07:46
Поделиться:
ВСУ ликвидировали 1120 оккупантов, 13 артсистем и более 250 беспилотников (Фото: Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces via REUTERS)

ВСУ ликвидировали 1120 оккупантов, 13 артсистем и более 250 беспилотников (Фото: Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces via REUTERS)

За минувшие сутки армия страны-агрессора России потеряла около 1120 военных. С 24 февраля 2022 года по 10 октября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составляют 1 120 510 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери России составляют:

  • танков — 11 246 (+5);
  • боевых бронированных машин — 23 339 (+14);
  • артиллерийских систем — 33 547 (+13);
  • РСЗО — 1517;
  • средств ПВО — 1225;
  • самолетов — 427;
  • вертолетов — 346;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 68 547 (+254);
  • крылатых ракет — 3841;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 63 775 (+70);
  • специальной техники — 3973.

Реклама

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies