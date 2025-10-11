1060 оккупантов, 21 артсистема и более 200 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ

11 октября, 07:26
ВСУ уничтожили 1060 оккупантов, 1 танк и более 200 дронов за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За прошедшие сутки потери противника составили около 1060 человек. С 24 февраля 2022 года по 11 октября 2025 года общие потери российской армии составляют ориентировочно 1 121 570 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

  • танки — 11 247 (+1);
  • боевые бронированные машины — 23 345 (+6);
  • артиллерийские системы — 33 568 (+21);
  • РСЗО — 1518 (+1);
  • средства ПВО — 1225;
  • самолеты — 427;
  • вертолеты — 346;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 68 766 (+219);
  • крылатые ракеты — 3859 (+18);
  • корабли/катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 63 847 (+72);
  • специальная техника — 3973.

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

