1060 оккупантов, 21 артсистема и более 200 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ
ВСУ уничтожили 1060 оккупантов, 1 танк и более 200 дронов за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)
За прошедшие сутки потери противника составили около 1060 человек. С 24 февраля 2022 года по 11 октября 2025 года общие потери российской армии составляют ориентировочно 1 121 570 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия страны-агрессора потеряла:
- танки — 11 247 (+1);
- боевые бронированные машины — 23 345 (+6);
- артиллерийские системы — 33 568 (+21);
- РСЗО — 1518 (+1);
- средства ПВО — 1225;
- самолеты — 427;
- вертолеты — 346;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 68 766 (+219);
- крылатые ракеты — 3859 (+18);
- корабли/катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 63 847 (+72);
- специальная техника — 3973.
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.