ВСУ уничтожили 1060 оккупантов, 1 танк и более 200 дронов за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За прошедшие сутки потери противника составили около 1060 человек. С 24 февраля 2022 года по 11 октября 2025 года общие потери российской армии составляют ориентировочно 1 121 570 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

танки — 11 247 ( +1);

+1); боевые бронированные машины — 23 345 ( +6);

+6); артиллерийские системы — 33 568 ( +21);

+21); РСЗО — 1518 ( +1);

+1); средства ПВО — 1225;

самолеты — 427;

вертолеты — 346;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 68 766 ( +219);

+219); крылатые ракеты — 3859 ( +18);

+18); корабли/катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 63 847 ( +72);

+72); специальная техника — 3973.

Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.