1020 оккупантов, 15 артсистем и более 300 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ

9 октября, 07:57
За сутки ВСУ уничтожили 1020 россиян, танк и 15 артсистем (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За прошедшие сутки русская армия потеряла около 1020 военных. С 24 февраля 2022 года по 9 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1 119 390 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери армии страны-агрессора составляют:

  • танки — 11 241 (+1);
  • боевые бронированные машины — 23 325 (+1);
  • артиллерийские системы — 33 534 (+15);
  • реактивные системы залпового огня — 1517;
  • средства противовоздушной обороны — 1225;
  • самолеты — 427;
  • вертолеты — 346;
  • беспилотники оперативно-тактического уровня — 68 293 (+328);
  • крылатые ракеты — 3841;
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 63 705 (+55);
  • специальная техника — 3973.

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

