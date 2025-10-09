За сутки ВСУ уничтожили 1020 россиян, танк и 15 артсистем (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За прошедшие сутки русская армия потеряла около 1020 военных. С 24 февраля 2022 года по 9 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1 119 390 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери армии страны-агрессора составляют:

танки — 11 241 ( +1);

+1); боевые бронированные машины — 23 325 ( +1);

+1); артиллерийские системы — 33 534 ( +15);

+15); реактивные системы залпового огня — 1517;

средства противовоздушной обороны — 1225;

самолеты — 427;

вертолеты — 346;

беспилотники оперативно-тактического уровня — 68 293 ( +328);

+328); крылатые ракеты — 3841;

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 63 705 ( +55);

+55); специальная техника — 3973.

Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.