1020 оккупантов, 15 артсистем и более 300 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ
За сутки ВСУ уничтожили 1020 россиян, танк и 15 артсистем (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)
За прошедшие сутки русская армия потеряла около 1020 военных. С 24 февраля 2022 года по 9 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1 119 390 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие потери армии страны-агрессора составляют:
- танки — 11 241 (+1);
- боевые бронированные машины — 23 325 (+1);
- артиллерийские системы — 33 534 (+15);
- реактивные системы залпового огня — 1517;
- средства противовоздушной обороны — 1225;
- самолеты — 427;
- вертолеты — 346;
- беспилотники оперативно-тактического уровня — 68 293 (+328);
- крылатые ракеты — 3841;
- корабли / катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 63 705 (+55);
- специальная техника — 3973.
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.