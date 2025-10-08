Российские войска за сутки потеряли 1010 военных, 2 танка и десятки единиц техники (Фото: Press service of the Joint Forces Operation via REUTERS)

За последние сутки враг потерял около 1010 военных. С 24 февраля 2022 по 8 октября 2025 года общие потери страны-агрессора России составляют около 1 118 370 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери российской армии составляют:

танки — 11 240 ( +2);

— 11 240 +2); боевые бронированные машины — 23 324 ( +5);

+5); артиллерийские системы — 33 519 ( +26);

— 33 519 +26); РСЗВ — 1517 ( +1);

— 1517 +1); средства ПВО — 1225 ( +1);

— 1225 +1); самолеты — 427;

— 427; вертолеты — 346;

— 346; БпЛА оперативно-тактического уровня — 67 965 ( +401);

— 67 965 +401); крылатые ракеты — 3841;

— 3841; корабли / катера — 28;

— 28; подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 63 650 ( +75);

— 63 650 +75); специальная техника — 3973.

Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.