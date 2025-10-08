Российская армия потеряла 1010 военных, 2 танка и 26 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ
Российские войска за сутки потеряли 1010 военных, 2 танка и десятки единиц техники
За последние сутки враг потерял около 1010 военных. С 24 февраля 2022 по 8 октября 2025 года общие потери страны-агрессора России составляют около 1 118 370 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие потери российской армии составляют:
- танки — 11 240 (+2);
- боевые бронированные машины — 23 324 (+5);
- артиллерийские системы — 33 519 (+26);
- РСЗВ — 1517 (+1);
- средства ПВО — 1225 (+1);
- самолеты — 427;
- вертолеты — 346;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 67 965 (+401);
- крылатые ракеты — 3841;
- корабли / катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 63 650 (+75);
- специальная техника — 3973.
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.