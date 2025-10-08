Российская армия потеряла 1010 военных, 2 танка и 26 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ

8 октября, 08:12
Российские войска за сутки потеряли 1010 военных, 2 танка и десятки единиц техники (Фото: Press service of the Joint Forces Operation via REUTERS)

За последние сутки враг потерял около 1010 военных. С 24 февраля 2022 по 8 октября 2025 года общие потери страны-агрессора России составляют около 1 118 370 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери российской армии составляют:

  • танки — 11 240 (+2);
  • боевые бронированные машины — 23 324 (+5);
  • артиллерийские системы — 33 519 (+26);
  • РСЗВ — 1517 (+1);
  • средства ПВО — 1225 (+1);
  • самолеты — 427;
  • вертолеты — 346;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 67 965 (+401);
  • крылатые ракеты — 3841;
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 63 650 (+75);
  • специальная техника — 3973.

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

