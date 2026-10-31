1670 оккупантов, две системы ПВО и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1670 военнослужащих . С 24 февраля 2022 года по 31 октября 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 588 170 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего вражеская армия потеряла:

танков — 12 450;

боевых бронированных машин — 25 620 (+3);

артиллерийских систем — 51 739 (+19);

РСЗО — 2247 (+1);

средств ПВО — 1730 (+2);

самолетов — 452;

вертолетов — 356;

наземных робототехнических комплексов — 3045 (+6);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 590 661 (+1663);

крылатых ракет — 5140;

кораблей и катеров — 35;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 168 480 (+206);

специальной техники — 4860.

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Фото: Генштаб ВСУ

29 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что в октябре 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 49 040 человек, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года — 48 670 военнослужащих.

21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения. В Генштабе отметили, что три из пяти крупнейших суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года.