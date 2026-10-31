1670 оккупантов, две системы ПВО и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки
Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko)
За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1670 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 31 октября 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 588 170 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Всего вражеская армия потеряла:
- танков — 12 450;
- боевых бронированных машин — 25 620 (+3);
- артиллерийских систем — 51 739 (+19);
- РСЗО — 2247 (+1);
- средств ПВО — 1730 (+2);
- самолетов — 452;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3045 (+6);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 590 661 (+1663);
- крылатых ракет — 5140;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 168 480 (+206);
- специальной техники — 4860.
29 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что в октябре 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 49 040 человек, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года — 48 670 военнослужащих.
21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения. В Генштабе отметили, что три из пяти крупнейших суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года.