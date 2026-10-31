1670 оккупантов, две системы ПВО и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

31 октября, 07:39
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Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko)

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1670 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 31 октября 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 588 170 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего вражеская армия потеряла:

  • танков — 12 450;
  • боевых бронированных машин — 25 620 (+3);
  • артиллерийских систем — 51 739 (+19);
  • РСЗО — 2247 (+1);
  • средств ПВО — 1730 (+2);
  • самолетов — 452;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 3045 (+6);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 590 661 (+1663);
  • крылатых ракет — 5140;
  • кораблей и катеров — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 168 480 (+206);
  • специальной техники — 4860.

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Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

29 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что в октябре 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 49 040 человек, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года 48 670 военнослужащих.

21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения. В Генштабе отметили, что три из пяти крупнейших суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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