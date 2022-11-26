Минус 560 оккупантов и два танка. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки 26 ноября, 09:54 Уничтоженная российская техника (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 86 710 своих военных, за минувшие сутки — 560.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 26 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2901 ( +2)

+2) Боевые бронированные машины — 5848 ( +4)

+4) Артиллерийские системы — 1896 (+1 )

) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 395 ( +0)

РСЗО) — 395 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 209 ( +0)

ПВО) — 209 +0) Самолеты — 278 ( +0)

+0) Вертолеты — 261 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1554 ( +1)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1554 +1) Крылатые ракеты — 531 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4406 ( +2)

+2) Специальная техника — 163 ( +0)

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Россия напала на Украину 24 февраля. 26 ноября — 276-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.



За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.



На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.



ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.



После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

