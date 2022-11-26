Минус 560 оккупантов и два танка. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки
Уничтоженная российская техника (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 86 710 своих военных, за минувшие сутки — 560.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 26 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2901 (+2)
- Боевые бронированные машины — 5848 (+4)
- Артиллерийские системы — 1896 (+1)
- реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 395 (+0)
- Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 209 (+0)
- Самолеты — 278 (+0)
- Вертолеты — 261 (+0)
- Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1554 (+1)
- Крылатые ракеты — 531 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4406 (+2)
- Специальная техника — 163 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 26 ноября — 276-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.