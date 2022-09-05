Минус 300 оккупантов и 19 танков. Генштаб ВСУ рассказал, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

5 сентября, 08:52
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 49 800 своих военных — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 5 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 05.09 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 49 800 (+300) человек ликвидировано
  • танков — 2068 (+19) ед.
  • боевых бронированных машин — 4459 (+29) ед.
  • артиллерийских систем — 1157 (+10) ед.
  • РСЗО — 294 (+0) ед.
  • средств ПВО — 156 (+0) ед.
  • самолетов — 236 (+0) ед.
  • вертолетов — 206 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 867 (+3) ед.
  • крылатых ракет — 205 (+2) ед.
  • кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3286 (+10) ед.
  • специальной техники — 107 (+1)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0wddax6gnWrKsiyVLXKKzAcaKFjNMBqwuvnUWZfreX5Wfd3pkcX2NYSa88YdBraUal
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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