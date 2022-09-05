Минус 300 оккупантов и 19 танков. Генштаб ВСУ рассказал, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 49 800 своих военных — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 5 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 05.09 ориентировочно составили:
- личного состава — около 49 800 (+300) человек ликвидировано
- танков — 2068 (+19) ед.
- боевых бронированных машин — 4459 (+29) ед.
- артиллерийских систем — 1157 (+10) ед.
- РСЗО — 294 (+0) ед.
- средств ПВО — 156 (+0) ед.
- самолетов — 236 (+0) ед.
- вертолетов — 206 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 867 (+3) ед.
- крылатых ракет — 205 (+2) ед.
- кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 3286 (+10) ед.
- специальной техники — 107 (+1)
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