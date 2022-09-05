Минус 300 оккупантов и 19 танков. Генштаб ВСУ рассказал, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 5 сентября, 08:52 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 49 800 своих военных — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 5 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.



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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 05.09 ориентировочно составили:



личного состава — около 49 800 ( +300) человек ликвидировано

+300) человек ликвидировано танков — 2068 ( +19) ед.

+19) ед. боевых бронированных машин — 4459 ( +29) ед.

+29) ед. артиллерийских систем — 1157 ( +10) ед.

+10) ед. РСЗО — 294 ( +0) ед.

+0) ед. средств ПВО — 156 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 236 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 206 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 867 ( +3) ед.

+3) ед. крылатых ракет — 205 ( +2) ед.

+2) ед. кораблей/катеров — 15 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 3286 ( +10) ед.

+10) ед. специальной техники — 107 ( +1)

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