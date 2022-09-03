Минус 350 оккупантов, 25 танков и самолет: Генштаб ВСУ сообщил о новых огромных потерях России за сутки

3 сентября, 09:32
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Украинские военные осматривают сбитый российский беспилотник (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные осматривают сбитый российский беспилотник (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла более 49 тысяч своих военнослужащих, сообщил украинский Генштаб. За сутки было ликвидировано около 350 оккупантов.

В сообщении Генштаба говорится, что потери России составили:

  • личный состав — около 49050 (+350) человек ликвидировано,
  • танков — 2034 (+25) ед.,
  • боевых бронированных машин — 4403 (+37) ед.,
  • артиллерийских систем — 1134 (+8) ед.,
  • РСЗО — 293 (+4) ед.,
  • средств ПВО — 153 (+0) ед.,
  • самолетов — 235 (+1) ед.,
  • вертолетов — 205 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 864 (+11),
  • крылатые ракеты — 203 (+5),
  • корабли /катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3268 (+21) ед,
  • специальная техника — 105 (+0).

Видео дня

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Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

В ночь на 3 сентября украинским военным удалось сбить все пять российских крылатых ракет Калибр, которые враг направил на город Днепр.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Армия России Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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