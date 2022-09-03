Минус 350 оккупантов, 25 танков и самолет: Генштаб ВСУ сообщил о новых огромных потерях России за сутки 3 сентября, 09:32 Украинские военные осматривают сбитый российский беспилотник (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла более 49 тысяч своих военнослужащих, сообщил украинский Генштаб. За сутки было ликвидировано около 350 оккупантов.

В сообщении Генштаба говорится, что потери России составили:



личный состав — около 49050 ( +350) человек ликвидировано,



танков — 2034 ( +25) ед.,

боевых бронированных машин — 4403 ( +37) ед.,

+37) ед., артиллерийских систем — 1134 ( +8) ед.,

+8) ед., РСЗО — 293 ( +4) ед.,

+4) ед., средств ПВО — 153 ( +0) ед.,

+0) ед., самолетов — 235 ( +1) ед.,

вертолетов — 205 ( +0) ед.,

+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 864 ( +11),

+11), крылатые ракеты — 203 ( +5),

корабли /катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3268 ( +21) ед,

+21) ед, специальная техника — 105 ( +0).

Видео дня

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

В ночь на 3 сентября украинским военным удалось сбить все пять российских крылатых ракет Калибр, которые враг направил на город Днепр.



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