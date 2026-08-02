Минус 1500 солдат, 69 артсистем и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла в войне против Украины около 1500 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на воскресенье, 2 августа, составляют ориентировочно 1 449 120 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 12 231 (+0) ед.;

боевых бронированных машин — 25 070 (+10) ед.;

артиллерийских систем — 47 196 (+69) ед.;

РСЗО — 1988 (+8) ед.;

средств ПВО — 1529 (+2) ед.;

самолетов — 439 (+0) ед.;

вертолетов — 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 439 291 (+1788);

наземных робототехнических комплексов — 2108 (+11);

кораблей/катеров — 34 (+0);

подводных лодок — 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 128 953 (+456);

специальной техники — 4486 (+2);

крылатых ракет — 5007 (+2).

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1 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в июле 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 42 860 военнослужащих, что стало самым высоким месячным показателем с начала года.

Всего за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава россиян составили 238 650 человек.

20 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.