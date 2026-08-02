Минус 1500 солдат, 69 артсистем и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

2 августа, 06:57
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Уничтоженная российская военная техника (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла в войне против Украины около 1500 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на воскресенье, 2 августа, составляют ориентировочно 1 449 120 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 12 231 (+0) ед.;
  • боевых бронированных машин — 25 070 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем — 47 196 (+69) ед.;
  • РСЗО — 1988 (+8) ед.;
  • средств ПВО — 1529 (+2) ед.;
  • самолетов — 439 (+0) ед.;
  • вертолетов — 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 439 291 (+1788);
  • наземных робототехнических комплексов — 2108 (+11);
  • кораблей/катеров — 34 (+0);
  • подводных лодок — 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 128 953 (+456);
  • специальной техники — 4486 (+2);
  • крылатых ракет — 5007 (+2).

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1 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в июле 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 42 860 военнослужащих, что стало самым высоким месячным показателем с начала года.

Всего за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава россиян составили 238 650 человек.

20 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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