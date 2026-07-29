Минус 1310 солдат, 60 артсистем и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки
Уничтоженная российская военная техника (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла в войне против Украины около 1310 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на среду, 29 июля, составляют ориентировочно 1 443 450 военнослужащих убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 12 227 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин — 25 044 (+6) ед.;
- артиллерийских систем — 46 962 (+60) ед.;
- РСЗО — 1973 (+3) ед.;
- средств ПВО — 1521 (+2) ед.;
- самолетов — 439 (+0) ед.;
- вертолетов — 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 432 778 (+1468);
- наземных робототехнических комплексов — 2063 (+9);
- кораблей/катеров — 34 (+0);
- подводных лодок — 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 127 181 (+331);
- специальной техники — 4478 (+2);
- крылатых ракет — 4950 (+0).
20 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.
По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.
5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц, которые за апрель превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.