Минус 1310 солдат, 60 артсистем и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

29 июля, 06:58
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Уничтоженная российская военная техника (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла в войне против Украины около 1310 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на среду, 29 июля, составляют ориентировочно 1 443 450 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 12 227 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин — 25 044 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем — 46 962 (+60) ед.;
  • РСЗО — 1973 (+3) ед.;
  • средств ПВО — 1521 (+2) ед.;
  • самолетов — 439 (+0) ед.;
  • вертолетов — 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 432 778 (+1468);
  • наземных робототехнических комплексов — 2063 (+9);
  • кораблей/катеров — 34 (+0);
  • подводных лодок — 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 127 181 (+331);
  • специальной техники — 4478 (+2);
  • крылатых ракет — 4950 (+0).

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20 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц, которые за апрель превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины российские потери Генштаб ВСУ

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