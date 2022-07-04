Среди них есть граждане Украины. В Крыму похоронили по меньшей мере 108 военных армии РФ

4 июля, 20:58
57 из похороненных в Крыму военнослужащих армии РФ, вероятно, являются гражданами Украины (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

57 из похороненных в Крыму военнослужащих армии РФ, вероятно, являются гражданами Украины (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Крыму уже похоронили по меньшей мере 108 российских военных. Об этом сообщает в Telegram представительство президента Украины в Крыму.

«По информации из открытых источников, по состоянию на 4 июля 2022 года, во временно оккупированном Крыму уже прошли захоронения не менее 108 солдат российской армии», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что 57 из них, вероятно, являются гражданами Украины.

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Количество захоронений может быть больше, поскольку часть из них происходит без публичных заявлений.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 200 своих военных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Российские военные российские потери

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