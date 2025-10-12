Армия РФ потеряла 1240 оккупантов, танк и 10 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ
(Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)
За прошедшие сутки потери противника составили около 1240 человек. С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года общие потери российской армии составляют ориентировочно 1 122 810 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия страны-агрессора потеряла:
- 11 248 (+1) — танков
- 23 345 — боевых бронированных машин
- 33 578 (+10) — артиллерийских систем
- 1518 — реактивных систем залпового огня (РСЗО)
- 1225 — средств противовоздушной обороны
- 427 — самолётов
- 346 — вертолётов
- 69 010 (+244) — беспилотников оперативно-тактического уровня
- 3859 — крылатых ракет
- 28 — кораблей и катеров
- 1 — подводная лодка
- 63 934 (+87) — единиц автомобильной техники и цистерн с топливом
- 3976 (+3) — единиц специальной техники
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.