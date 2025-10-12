Армия РФ потеряла 1240 оккупантов, танк и 10 артсистем за сутки — Генштаб ВСУ

12 октября, 13:57
За прошедшие сутки потери противника составили около 1240 человек (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За прошедшие сутки потери противника составили около 1240 человек. С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года общие потери российской армии составляют ориентировочно 1 122 810 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

  • 11 248 (+1) — танков
  • 23 345 — боевых бронированных машин
  • 33 578 (+10) — артиллерийских систем
  • 1518 — реактивных систем залпового огня (РСЗО)
  • 1225 — средств противовоздушной обороны
  • 427 — самолётов
  • 346 — вертолётов
  • 69 010 (+244) — беспилотников оперативно-тактического уровня
  • 3859 — крылатых ракет
  • 28 — кораблей и катеров
  • 1 — подводная лодка
  • 63 934 (+87) — единиц автомобильной техники и цистерн с топливом
  • 3976 (+3) — единиц специальной техники

Инфографика: Генштаб ЗСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины российские потери потери врага

