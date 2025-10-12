За прошедшие сутки потери противника составили около 1240 человек (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За прошедшие сутки потери противника составили около 1240 человек. С 24 февраля 2022 года по 12 октября 2025 года общие потери российской армии составляют ориентировочно 1 122 810 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

11 248 ( +1) — танков

+1) — танков 23 345 — боевых бронированных машин

33 578 ( +10) — артиллерийских систем

+10) — артиллерийских систем 1518 — реактивных систем залпового огня ( РСЗО)

РСЗО) 1225 — средств противовоздушной обороны

427 — самолётов

346 — вертолётов

69 010 ( +244) — беспилотников оперативно-тактического уровня

+244) — беспилотников оперативно-тактического уровня 3859 — крылатых ракет

28 — кораблей и катеров

1 — подводная лодка

63 934 ( +87) — единиц автомобильной техники и цистерн с топливом

+87) — единиц автомобильной техники и цистерн с топливом 3976 ( +3) — единиц специальной техники

Инфографика: Генштаб ЗСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.