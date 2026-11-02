За 1 ноября Силы обороны нейтрализовали 2500 российских оккупантов. Это самые большие суточные потери россиян за все время полномасштабной войны, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

1 ноября армия РФ теряла одного военнослужащего каждые 35 секунд и более ста оккупантов ежечасно.

Предыдущий рекорд был установлен 21 октября 2026 года: тогда российская армия потеряла 2250 человек. До этого почти два года держался показатель 19 декабря 2024 года — 2200 оккупантов за сутки.

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В Генштабе подчеркнули, что октябрь 2026 года стал месяцем самых больших потерь для армии РФ за всю историю войны: 54 400 убитых и раненых захватчиков.

«54 400 — это почти всё население российской Воркуты, где проживает около 55 тысяч человек. Вдумайтесь. Один месяц — один город. Этот месяц может обернуться для врага еще большими потерями. Листья падают…» — говорится в сообщении Генштаба.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение октября украинские защитники освободили 96,2 км² украинской земли — на 10,4 км² больше, чем российским оккупантам удалось захватить за это время. Кроме того, враг понес рекордные потери. Зеленский также сравнил потери армии РФ за октябрь с девятью военными парадами на Красной площади, 200 вагонами московского метро и населением Чукотского автономного округа.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в октябре подразделения СБС в среднем каждые 41 секунду поражали вражескую цель, а каждые 159 секунд — российского военнослужащего.

По его словам, за прошедший месяц подразделения группировки СБС поразили 64 807 вражеских целей. При этом потери российских военных составили 16 796 человек.

Показатель потерь личного состава армии РФ, по данным Мадяра, стал рекордным для подразделений СБС за время полномасштабной войны — на 52,55% больше, чем в августе, и на 24,71% больше, чем в сентябре.