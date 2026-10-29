В октябре Силы обороны уничтожили или ранили почти 50 тысяч оккупантов (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

По состоянию на 29 октября 2026 года общие боевые потери россиян в живой силе за текущий месяц составляют 49 040 человек. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован еще в декабре 2024 года — 48 670 человек, отметили военные. Среднесуточные потери РФ в октябре составляют около 1750 человек.

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В Генштабе подчеркнули, что потери российской армии стабильно растут: в феврале 2026 года — 26 090 человек, в сентябре — 46 230, в октябре (по состоянию на 29 октября) — 49 040.

«Почему это важно: темпы потерь превышают способность противника пополнять свои подразделения. Каждый месяц войны обходится армии РФ всё дороже», — говорится в сообщении Генштаба.

По данным военных, за минувшие сутки потери российской армии составили 1560 человек.

21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.

В Генштабе отметили, что три из пяти самых высоких суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года. Предыдущий рекорд держался почти два года.

9 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1,5 млн человек убитыми и ранеными.

Это самые масштабные потери РФ в одной войне со времен Второй мировой. Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, вместе взятых, отмечает Генштаб.

В частности, 1,5 млн человек — это в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за десять лет, и в 125 раз больше, чем официально признанные потери России в Первой и Второй чеченских войнах.