Минус оккупант каждые 29 секунд. За минувшие сутки РФ потеряла 2980 военных — больше всего с начала полномасштабной войны

9 ноября, 11:53
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Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла 2980 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Это превышает численность личного состава шести экипажей крейсера Москва и является самыми высокими суточными потерями РФ с начала полномасштабного вторжения, сообщили в понедельник, 9 ноября, в Генеральном штабе ВСУ.

Предыдущий рекордный показатель — 2500 человек — был зафиксирован неделю назад, 2 ноября. По словам военных, 8 ноября РФ теряла одного оккупанта каждые 29 секунд.

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С начала 2026 года российская армия потеряла уже 400 410 военнослужащих.

«Эти цифры — результат ежедневной работы Сил обороны Украины. Российское командование продолжает бросать подразделения в самоубийственные штурмы, а наши воины изо дня в день останавливают эти атаки», — заявили в Генштабе.

Там добавили, что, не имея успехов на фронте, РФ пытается терроризировать гражданское население.

2 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны за сутки нейтрализовали 2500 российских оккупантов. На тот момент это были самые большие суточные потери россиян за все время полномасштабной войны.

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Предыдущий рекорд был установлен 21 октября 2026 года: тогда российская армия потеряла 2250 человек. До этого почти два года держался показатель 19 декабря 2024 года — 2200 оккупантов за сутки. В Генштабе подчеркнули, что октябрь 2026 года стал месяцем самых больших потерь для армии РФ за всю историю войны: 54 400 убитых и раненых захватчиков.

9 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1,5 млн человек убитыми и ранеными.

Это самые масштабные потери РФ в одной войне со времен Второй мировой. Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, вместе взятых, отмечает Генштаб.

В частности, 1,5 млн человек — это в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за десять лет, и в 125 раз больше, чем официально признанные потери России в Первой и Второй чеченских войнах.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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