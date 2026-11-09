За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла 2980 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Это превышает численность личного состава шести экипажей крейсера Москва и является самыми высокими суточными потерями РФ с начала полномасштабного вторжения, сообщили в понедельник, 9 ноября, в Генеральном штабе ВСУ.

Предыдущий рекордный показатель — 2500 человек — был зафиксирован неделю назад, 2 ноября. По словам военных, 8 ноября РФ теряла одного оккупанта каждые 29 секунд.

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С начала 2026 года российская армия потеряла уже 400 410 военнослужащих.

«Эти цифры — результат ежедневной работы Сил обороны Украины. Российское командование продолжает бросать подразделения в самоубийственные штурмы, а наши воины изо дня в день останавливают эти атаки», — заявили в Генштабе.

Там добавили, что, не имея успехов на фронте, РФ пытается терроризировать гражданское население.

2 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны за сутки нейтрализовали 2500 российских оккупантов. На тот момент это были самые большие суточные потери россиян за все время полномасштабной войны.

Предыдущий рекорд был установлен 21 октября 2026 года: тогда российская армия потеряла 2250 человек. До этого почти два года держался показатель 19 декабря 2024 года — 2200 оккупантов за сутки. В Генштабе подчеркнули, что октябрь 2026 года стал месяцем самых больших потерь для армии РФ за всю историю войны: 54 400 убитых и раненых захватчиков.

9 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1,5 млн человек убитыми и ранеными.

Это самые масштабные потери РФ в одной войне со времен Второй мировой. Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, вместе взятых, отмечает Генштаб.

В частности, 1,5 млн человек — это в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за десять лет, и в 125 раз больше, чем официально признанные потери России в Первой и Второй чеченских войнах.