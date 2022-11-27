Потери российской армии в войне против Украины превысили 87 тысяч убитыми — Генштаб
Минус 600 оккупантов и четыре танка. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 87 310 своих военных, за минувшие сутки — 600.
Такие данные на утро воскресенья, 27 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники, среди них:
- танки — 2905 (+4)
- боевые бронированные машины — 5856 (+8)
- артиллерийские системы — 1897 (+1)
- РСЗО — 395 ( +0)
- средства ПВО — 209 (+0)
- самолеты — 278 (+0)
- вертолеты — 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1555 (+1)
- крылатые ракеты — 531 (+0)
- корабли /катера — 16 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 4412 (+6)
- специальная техника — 163 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 27 ноября — 277-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую и Николаевскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.