Потери российской армии в войне против Украины превысили 87 тысяч убитыми — Генштаб 27 ноября, 09:03 Минус 600 оккупантов и четыре танка. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 87 310 своих военных, за минувшие сутки — 600.

Такие данные на утро воскресенья, 27 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники, среди них:

танки — 2905 ( +4)

+4) боевые бронированные машины — 5856 ( +8)

+8) артиллерийские системы — 1897 ( +1)

+1) РСЗО — 395 ( +0)

+0) средства ПВО — 209 ( +0)

+0) самолеты — 278 ( +0)

+0) вертолеты — 261 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 1555 ( +1)

+1) крылатые ракеты — 531 ( +0)

+0) корабли /катера — 16 ( +0)

+0) автомобильной техники и автоцистерн — 4412 ( +6)

+6) специальная техника — 163 ( +0)

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 ноября — 277-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую и Николаевскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ