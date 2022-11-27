Потери российской армии в войне против Украины превысили 87 тысяч убитыми — Генштаб

27 ноября, 09:03
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Минус 600 оккупантов и четыре танка. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Минус 600 оккупантов и четыре танка. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 87 310 своих военных, за минувшие сутки — 600.

Такие данные на утро воскресенья, 27 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники, среди них:

  • танки — 2905 (+4)
  • боевые бронированные машины — 5856 (+8)
  • артиллерийские системы — 1897 (+1)
  • РСЗО — 395 ( +0)
  • средства ПВО — 209 (+0)
  • самолеты — 278 (+0)
  • вертолеты — 261 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1555 (+1)
  • крылатые ракеты — 531 (+0)
  • корабли /катера — 16 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4412 (+6)
  • специальная техника — 163 (+0)

Видео дня

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467884108858006&set=a.229159252730494&type=3

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 ноября — 277-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую и Николаевскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
https://www.youtube.com/embed/uzFREFHH0BM
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Генштаб Война России против Украины российские потери

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