Потери российской армии выросли на 870 оккупантов, 4 танка и 18 артсистем — Генштаб ВСУ
Потери российской армии выросли на 870 оккупантов (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли около 870 военных. С 24 февраля 2022 года по 5 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 115 250 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия оккупантов за сутки потеряла:
- танков — 11 230 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 23 299 (+1) ед;
- артиллерийских систем — 33 446 (+18) ед;
- РСЗВ 1 516 (+1) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 66 863 (+320) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 3 433 (+35) ед.
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.