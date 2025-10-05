Потери российской армии выросли на 870 оккупантов, 4 танка и 18 артсистем — Генштаб ВСУ

5 октября, 08:31
Потери российской армии выросли на 870 оккупантов (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли около 870 военных. С 24 февраля 2022 года по 5 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 115 250 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия оккупантов за сутки потеряла:

  • танков — 11 230 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 299 (+1) ед;
  • артиллерийских систем — 33 446 (+18) ед;
  • РСЗВ 1 516 (+1) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 66 863 (+320) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3 433 (+35) ед.

Инфографика: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Война России против Украины Российская агрессия Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

