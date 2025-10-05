За минувшие сутки российские оккупанты потеряли около 870 военных. С 24 февраля 2022 года по 5 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 115 250 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия оккупантов за сутки потеряла:

танков — 11 230 ( +4) ед;

+4) ед; боевых бронированных машин — 23 299 ( +1) ед;

+1) ед; артиллерийских систем — 33 446 ( +18) ед;

+18) ед; РСЗВ 1 516 ( +1) ед;

+1) ед; БпЛА оперативно-тактического уровня — 66 863 ( +320) ед;

+320) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 3 433 ( +35) ед.

Реклама

Инфографика: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.