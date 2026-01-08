1400 солдат, РСЗО и более 200 дронов. Генштаб ВСУ назвал суточные потери российской армии на фронте
Россия за сутки потеряла шесть танков, девять бронемашин и 17 артсистем (Фото: REUTERS / Aleksandr Ratushniak)
Войска страны-агрессора России за сутки потеряли на войне в Украине около 1400 солдат. Потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 215 тыс. 900 оккупантов убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 8 января.
Потери российской армии в военной технике составляют:
- танков — 11 521 (+6) ед;
- боевых бронированных машин — 23 874 (+9) ед;
- артиллерийских систем — 35 874 (+17) ед;
- РСЗО — 1 596 (+1) ед;
- средств ПВО — 1 269 (+0) ед;
- самолетов — 434 (+0) ед;
- вертолетов — 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 074 (+225) ед;
- крылатых ракет — 4 137 (+0) ед;
- кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
- подводных лодок — 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 73 336 (+112) ед;
- специальной техники — 4 037 (+0) ед.
30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Как выяснили журналисты, в российских источниках в 2025-м опубликовали на 40% больше некрологов оккупантов, по сравнению с 2024-м.
31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.