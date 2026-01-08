1400 солдат, РСЗО и более 200 дронов. Генштаб ВСУ назвал суточные потери российской армии на фронте

Россия за сутки потеряла шесть танков, девять бронемашин и 17 артсистем (Фото: REUTERS / Aleksandr Ratushniak)

Войска страны-агрессора России за сутки потеряли на войне в Украине около 1400 солдат. Потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 215 тыс. 900 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 8 января.

Потери российской армии в военной технике составляют:

танков — 11 521 ( +6) ед;

+6) ед; боевых бронированных машин — 23 874 ( +9) ед;

+9) ед; артиллерийских систем — 35 874 ( +17) ед;

+17) ед; РСЗО — 1 596 ( +1) ед;

+1) ед; средств ПВО — 1 269 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 434 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 347 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 074 ( +225) ед;

+225) ед; крылатых ракет — 4 137 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей / катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 2 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 73 336 ( +112) ед;

+112) ед; специальной техники — 4 037 ( +0) ед.

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Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Как выяснили журналисты, в российских источниках в 2025-м опубликовали на 40% больше некрологов оккупантов, по сравнению с 2024-м.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.