Войска страны-агрессора России потеряли в Украине ориентировочно 970 солдат убитыми и ранеными, общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 млн 113 тыс. 430 военных, сообщает Генштаб ВСУ в пятницу, 3 октября.

Потери армии РФ в технике следующие:

танков — 11 225 ( плюс одна единица за сутки);

плюс одна единица за сутки); боевых бронированных машин — 23 297 ( +1);

+1); артиллерийских систем — 33 413 ( +13);

+13); РСЗО — 1514 ( +1);

+1); средств ПВО — 1222;

самолетов — 427;

вертолетов — 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 66 093 ( +273);

+273); крылатых ракет — 3793;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 63 325 ( +44);

+44); специальной техники — 3970.

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.