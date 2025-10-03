Российская армия потеряла в Украине 970 военных, 13 артсистем и более 270 БпЛА за сутки — Генштаб

3 октября, 07:21
Российская сожженная техника на фронте в Донецкой области (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска страны-агрессора России потеряли в Украине ориентировочно 970 солдат убитыми и ранеными, общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 млн 113 тыс. 430 военных, сообщает Генштаб ВСУ в пятницу, 3 октября.

Потери армии РФ в технике следующие:

  • танков — 11 225 (плюс одна единица за сутки);
  • боевых бронированных машин — 23 297 (+1);
  • артиллерийских систем — 33 413 (+13);
  • РСЗО — 1514 (+1);
  • средств ПВО — 1222;
  • самолетов — 427;
  • вертолетов — 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 66 093 (+273);
  • крылатых ракет — 3793;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 63 325 (+44);
  • специальной техники — 3970.

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

