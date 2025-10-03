Российская армия потеряла в Украине 970 военных, 13 артсистем и более 270 БпЛА за сутки — Генштаб
Российская сожженная техника на фронте в Донецкой области (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Войска страны-агрессора России потеряли в Украине ориентировочно 970 солдат убитыми и ранеными, общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 млн 113 тыс. 430 военных, сообщает Генштаб ВСУ в пятницу, 3 октября.
Потери армии РФ в технике следующие:
- танков — 11 225 (плюс одна единица за сутки);
- боевых бронированных машин — 23 297 (+1);
- артиллерийских систем — 33 413 (+13);
- РСЗО — 1514 (+1);
- средств ПВО — 1222;
- самолетов — 427;
- вертолетов — 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 66 093 (+273);
- крылатых ракет — 3793;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 63 325 (+44);
- специальной техники — 3970.
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.