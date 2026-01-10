За предыдущие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 880 военных. С 24 февраля 2022 года до 10 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 217 810 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом российская армия потеряла:

танков — 11 530 ( +4);

+4); боевых бронированных машин — 23 882;

артиллерийских систем — 35 908 ( +16);

+16); РСЗО — 1597 ( +1);

+1); средств ПВО — 1269;

самолетов — 434;

вертолетов — 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 103 414 ( +653);

+653); крылатых ракет — 4155 ( +18);

+18); кораблей и катеров — 28;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 73 510 ( +84);

+84); специальной техники — 4039 ( +2).

Реклама

Фото: Генштаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Как выяснили журналисты, в российских источниках в 2025-м опубликовали на 40% больше некрологов оккупантов, по сравнению с 2024-м.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.

