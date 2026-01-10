Армия РФ за сутки потеряла 880 оккупантов, 16 артсистем и более 650 БпЛА — Генштаб ВСУ

10 января, 07:35
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За сутки РФ потеряла примерно 880 военных (Фото: Irina Rybakova/Ukrainian Ground Forces)

За сутки РФ потеряла примерно 880 военных (Фото: Irina Rybakova/Ukrainian Ground Forces)

За предыдущие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 880 военных. С 24 февраля 2022 года до 10 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 217 810 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом российская армия потеряла:

  • танков — 11 530 (+4);
  • боевых бронированных машин — 23 882;
  • артиллерийских систем — 35 908 (+16);
  • РСЗО — 1597 (+1);
  • средств ПВО — 1269;
  • самолетов — 434;
  • вертолетов — 347;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 103 414 (+653);
  • крылатых ракет — 4155 (+18);
  • кораблей и катеров — 28;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 73 510 (+84);
  • специальной техники — 4039 (+2).

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Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Как выяснили журналисты, в российских источниках в 2025-м опубликовали на 40% больше некрологов оккупантов, по сравнению с 2024-м.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Генштаб ВСУ Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины российские потери потери врага

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