2100 оккупантов и 16 артсистем: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1670 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 31 октября 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 588 170 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего вражеская армия потеряла:

танков — 12 451 (+1);

бронемашин — 25 622 (+2);

артиллерийских систем — 51 755 (+16);

РСЗО — 2 249 (+2);

наземных робототехнических комплексов — 3 054 (+9);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 591 605 (+944);

автомобильной техники и автоцистерн — 168 739 (+259);

специальной техники — 4 861 (+1).

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Инфографика: Генштаб ВСУ / Facebook

29 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что в октябре 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 49 040 человек, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года — 48 670 военнослужащих.

21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения. В Генштабе отметили, что три из пяти крупнейших суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года.