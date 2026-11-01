2100 оккупантов и 16 артсистем: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки
Уничтоженная российская военная техника (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)
За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1670 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 31 октября 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 588 170 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Всего вражеская армия потеряла:
- танков — 12 451 (+1);
- бронемашин — 25 622 (+2);
- артиллерийских систем — 51 755 (+16);
- РСЗО — 2 249 (+2);
- наземных робототехнических комплексов — 3 054 (+9);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 591 605 (+944);
- автомобильной техники и автоцистерн — 168 739 (+259);
- специальной техники — 4 861 (+1).
29 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что в октябре 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 49 040 человек, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года — 48 670 военнослужащих.
21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения. В Генштабе отметили, что три из пяти крупнейших суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года.