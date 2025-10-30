Силы обороны за сутки уничтожили более 900 оккупантов (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За минувшие сутки российская армия потеряла около 960 военных. С 24 февраля 2022 года по 30 октября 2025 года общие потери армии оккупантов ориентировочно составили 1 140 860 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

танков — 11 305 ( +2) ед;

+2) ед; боевых бронированных машин — 23 514 ( +3) ед;

+3) ед; артиллерийских систем — 34 089 ( +25) ед;

+25) ед; РСЗО — 1 531 ( +1) ед;

+1) ед; средства ПВО — 1 232 ( +2) ед;

+2) ед; самолетов — 428 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0) ед;

+0) ед; БпЛА оперативно-тактического уровня — 75 707 ( +340) ед;

+340) ед; крылатые ракеты — 3 880 ( +0) ед;

+0) ед; корабли/катера — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подлодки — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильная техника и автоцистерны — 65 993 ( +128) ед;

+128) ед; специальная техника — 3986 ( +0) ед.

Инфографика: NV

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.