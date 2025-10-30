Более 900 оккупантов, 25 артсистем и два танка за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ

30 октября, 09:01
Силы обороны за сутки уничтожили более 900 оккупантов (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

Силы обороны за сутки уничтожили более 900 оккупантов (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За минувшие сутки российская армия потеряла около 960 военных. С 24 февраля 2022 года по 30 октября 2025 года общие потери армии оккупантов ориентировочно составили 1 140 860 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

  • танков — 11 305 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 514 (+3) ед;
  • артиллерийских систем — 34 089 (+25) ед;
  • РСЗО — 1 531 (+1) ед;
  • средства ПВО — 1 232 (+2) ед;
  • самолетов — 428 (+0) ед;
  • вертолетов — 346 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 75 707 (+340) ед;
  • крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед;
  • корабли/катера — 28 (+0) ед;
  • подлодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 993 (+128) ед;
  • специальная техника — 3986 (+0) ед.

Инфографика: NV

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Генштаб ВСУ Война России против Украины Российская агрессия потери врага российские потери

