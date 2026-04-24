Российская армия потеряла 910 оккупантов, 32 артсистемы и более 1100 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ

24 апреля, 07:35
За сутки РФ потеряла примерно 910 военных (Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За сутки РФ потеряла примерно 910 военных (Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 910 военных. С 24 февраля 2022 года до 24 апреля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 323 460 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом российская армия потеряла:

  • танков — 11 892 (+4);
  • боевых бронированных машин — 24 445 (+4);
  • артиллерийских систем — 40 606 (+32);
  • РСЗВ — 1753 (+1);
  • средств ПВО — 1353 (+2);
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 254 605 (+1175);
  • крылатых ракет — 4549;
  • кораблей/катеров — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 91 256 (+129);
  • специальной техники — 4134.

Реклама

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Генштаб ВСУ Война России против Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) российские потери потери врага

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies