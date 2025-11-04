840 оккупантов, 42 артсистемы и более 400 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ
ВСУ за сутки ликвидировали 840 оккупантов, уничтожили десятки артсистем и бронемашин (Фото: REUTERS/Stringer)
За минувшие сутки российская армия потеряла около 840 военных. С 24 февраля 2022 года до 4 ноября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 145 670 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия страны-агрессора потеряла:
- танков — 11 326 (+5);
- боевых бронированных машин — 23 532 (+1);
- артиллерийских систем — 34 249 (+42);
- РСЗВ — 1535 (+1);
- средств ПВО — 1235;
- самолетов — 428;
- вертолетов — 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 860 (+425);
- крылатых ракет — 3918;
- кораблей / катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 66 504 (+93);
- специальной техники — 3990 (+1).
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.