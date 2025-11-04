ВСУ за сутки ликвидировали 840 оккупантов, уничтожили десятки артсистем и бронемашин (Фото: REUTERS/Stringer)

За минувшие сутки российская армия потеряла около 840 военных. С 24 февраля 2022 года до 4 ноября 2025 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 145 670 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

танков — 11 326 ( +5);

+5); боевых бронированных машин — 23 532 ( +1);

+1); артиллерийских систем — 34 249 ( +42);

+42); РСЗВ — 1535 ( +1);

+1); средств ПВО — 1235;

самолетов — 428;

вертолетов — 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 860 ( +425);

+425); крылатых ракет — 3918;

кораблей / катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 66 504 ( +93);

+93); специальной техники — 3990 ( +1).

Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.