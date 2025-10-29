1150 оккупантов, 20 артсистем и более 300 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ
РФ потеряла 1150 военных и десятки единиц техники за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)
За минувшие сутки противник потерял около 1150 военных. С 24 февраля 2022 года по 29 октября 2025 года общие потери армии оккупантов ориентировочно составили 1 139 900 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия страны-агрессора потеряла:
- танков — 11 303 (+4);
- боевых бронированных машин — 23 511 (+3);
- артиллерийских систем — 34 064 (+20);
- РСЗВ — 1530 (+1);
- средства ПВО — 1230;
- самолетов — 428;
- вертолетов — 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 367 (+313);
- крылатые ракеты — 3880;
- корабли / катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 65 865 (+79);
- специальная техника — 3986 (+2).
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.