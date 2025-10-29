1150 оккупантов, 20 артсистем и более 300 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ

29 октября, 07:40
РФ потеряла 1150 военных и десятки единиц техники за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

РФ потеряла 1150 военных и десятки единиц техники за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За минувшие сутки противник потерял около 1150 военных. С 24 февраля 2022 года по 29 октября 2025 года общие потери армии оккупантов ориентировочно составили 1 139 900 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

  • танков — 11 303 (+4);
  • боевых бронированных машин — 23 511 (+3);
  • артиллерийских систем — 34 064 (+20);
  • РСЗВ — 1530 (+1);
  • средства ПВО — 1230;
  • самолетов — 428;
  • вертолетов — 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 367 (+313);
  • крылатые ракеты — 3880;
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 865 (+79);
  • специальная техника — 3986 (+2).

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Генштаб ВСУ Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Российская агрессия российские потери потери врага

