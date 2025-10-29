РФ потеряла 1150 военных и десятки единиц техники за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За минувшие сутки противник потерял около 1150 военных. С 24 февраля 2022 года по 29 октября 2025 года общие потери армии оккупантов ориентировочно составили 1 139 900 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

танков — 11 303 ( +4);

+4); боевых бронированных машин — 23 511 ( +3);

+3); артиллерийских систем — 34 064 ( +20);

+20); РСЗВ — 1530 ( +1);

+1); средства ПВО — 1230;

самолетов — 428;

вертолетов — 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 367 ( +313);

+313); крылатые ракеты — 3880;

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 65 865 ( +79);

+79); специальная техника — 3986 ( +2).

Реклама

Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.