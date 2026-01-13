950 оккупантов, 51 артсистема и более 900 дронов. Генштаб ВСУ обновил потери российской армии за сутки
За сутки РФ потеряла примерно 950 военных (Фото: REUTERS/Maksim Levin)
За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 950 военных. С 24 февраля 2022 года до 13 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 220 950 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В общем вражеская армия потеряла:
- танков — 11 544 (+3);
- боевых бронированных машин — 23 899 (+7);
- артиллерийских систем — 36 024 (+51);
- РСЗО — 1600 (+2);
- средств ПВО — 1270;
- самолетов — 434;
- вертолетов — 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 105 354 (+933);
- крылатых ракет — 4155;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 73 887 (+145);
- специальной техники — 4042.
30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.