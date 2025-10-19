Россия потеряла 1000 оккупантов, 45 артсистем и танк за сутки — Генштаб ВСУ

19 октября, 10:17
За сутки ВСУ уничтожили 1000 россиян, десятки артсистем и сотни беспилотников (Фото: REUTERS/Stringer)

За прошедшие сутки РФ потеряла около 1000 военных. С 24 февраля 2022 года по 19 октября 2025 года общие потери россиян составляют около 1 130 180 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

  • Танки: 11 268 (+1)
  • Боевые бронированные машины: 23 399 (+3)
  • Артиллерийские системы: 33 834 (+45)
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗВ): 1 524 (+2)
  • Средства ПВО: 1 228
  • Самолеты: 428
  • Вертолеты: 346
  • Беспилотники оперативно-тактического уровня: 71 967 (+444)
  • Крылатые ракеты: 3 864
  • Корабли и катера: 28
  • Подводные лодки: 1
  • Автомобильная техника и цистерны с ГСМ: 64 798 (+126)
  • Специальная техника: 3 980

Инфографика: Генштаб ЗСУ

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и неустанные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

