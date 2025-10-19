Россия потеряла 1000 оккупантов, 45 артсистем и танк за сутки — Генштаб ВСУ
За сутки ВСУ уничтожили 1000 россиян, десятки артсистем и сотни беспилотников (Фото: REUTERS/Stringer)
За прошедшие сутки РФ потеряла около 1000 военных. С 24 февраля 2022 года по 19 октября 2025 года общие потери россиян составляют около 1 130 180 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В целом армия страны-агрессора потеряла:
- Танки: 11 268 (+1)
- Боевые бронированные машины: 23 399 (+3)
- Артиллерийские системы: 33 834 (+45)
- Реактивные системы залпового огня (РСЗВ): 1 524 (+2)
- Средства ПВО: 1 228
- Самолеты: 428
- Вертолеты: 346
- Беспилотники оперативно-тактического уровня: 71 967 (+444)
- Крылатые ракеты: 3 864
- Корабли и катера: 28
- Подводные лодки: 1
- Автомобильная техника и цистерны с ГСМ: 64 798 (+126)
- Специальная техника: 3 980
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и неустанные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).