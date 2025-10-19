За сутки ВСУ уничтожили 1000 россиян, десятки артсистем и сотни беспилотников (Фото: REUTERS/Stringer)

За прошедшие сутки РФ потеряла около 1000 военных. С 24 февраля 2022 года по 19 октября 2025 года общие потери россиян составляют около 1 130 180 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

Танки: 11 268 ( +1)

+1) Боевые бронированные машины: 23 399 ( +3)

+3) Артиллерийские системы: 33 834 ( +45)

+45) Реактивные системы залпового огня ( РСЗВ): 1 524 ( +2)

РСЗВ): 1 524 +2) Средства ПВО: 1 228

Самолеты: 428

Вертолеты: 346

Беспилотники оперативно-тактического уровня: 71 967 ( +444)

+444) Крылатые ракеты: 3 864

Корабли и катера: 28

Подводные лодки: 1

Автомобильная техника и цистерны с ГСМ: 64 798 ( +126)

+126) Специальная техника: 3 980

Инфографика: Генштаб ЗСУ

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и неустанные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).