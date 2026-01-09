Россияне потеряли 1030 оккупантов, 18 артсистем и более 650 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ
За сутки РФ потеряла примерно 1030 военных (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1030 военных. С 24 февраля 2022 года до 9 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 216 930 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В целом вражеская армия потеряла:
- танков — 11 526 (+5);
- боевых бронированных машин — 23 882 (+8);
- артиллерийских систем — 35 892 (+18);
- РСЗО — 1596;
- средств ПВО — 1269;
- самолетов — 434;
- вертолетов — 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 102 761 (+687);
- крылатых ракет — 4137;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 73 426 (+90);
- специальной техники — 4037.
30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Как выяснили журналисты, в российских источниках в 2025-м опубликовали на 40% больше некрологов оккупантов, по сравнению с 2024-м.
31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.