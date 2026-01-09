За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1030 военных. С 24 февраля 2022 года до 9 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 216 930 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом вражеская армия потеряла:

танков — 11 526 ( +5);

+5); боевых бронированных машин — 23 882 ( +8);

+8); артиллерийских систем — 35 892 ( +18);

+18); РСЗО — 1596;

средств ПВО — 1269;

самолетов — 434;

вертолетов — 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 102 761 ( +687);

+687); крылатых ракет — 4137;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 73 426 ( +90);

+90); специальной техники — 4037.

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Фото: Генштаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Как выяснили журналисты, в российских источниках в 2025-м опубликовали на 40% больше некрологов оккупантов, по сравнению с 2024-м.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.

