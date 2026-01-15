Минус 1150 оккупантов, 84 артсистемы и семь танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

15 января, 07:37
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За сутки РФ потеряла примерно 1150 военных (Фото: Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

За сутки РФ потеряла примерно 1150 военных (Фото: Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1150 военных. С 24 февраля 2022 года до 15 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 223 090 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В общем вражеская армия потеряла:

  • танков — 11 557 (+7);
  • боевых бронированных машин — 23 904 (+2);
  • артиллерийских систем — 36 182 (+84);
  • РСЗО — 1611 (+8);
  • средств ПВО — 1277 (+2);
  • самолетов — 434;
  • вертолетов — 347;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 107 357 (+929);
  • крылатых ракет — 4163;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 74 306 (+187);
  • специальной техники — 4042.

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Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Генштаб ВСУ Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины российские потери потери врага

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