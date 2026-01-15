Минус 1150 оккупантов, 84 артсистемы и семь танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки
За сутки РФ потеряла примерно 1150 военных (Фото: Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)
За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1150 военных. С 24 февраля 2022 года до 15 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 223 090 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В общем вражеская армия потеряла:
- танков — 11 557 (+7);
- боевых бронированных машин — 23 904 (+2);
- артиллерийских систем — 36 182 (+84);
- РСЗО — 1611 (+8);
- средств ПВО — 1277 (+2);
- самолетов — 434;
- вертолетов — 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 107 357 (+929);
- крылатых ракет — 4163;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 74 306 (+187);
- специальной техники — 4042.
30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.