За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1150 военных. С 24 февраля 2022 года до 15 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 223 090 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В общем вражеская армия потеряла:

танков — 11 557 ( +7);

+7); боевых бронированных машин — 23 904 ( +2);

+2); артиллерийских систем — 36 182 ( +84);

+84); РСЗО — 1611 ( +8);

+8); средств ПВО — 1277 ( +2);

+2); самолетов — 434;

вертолетов — 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 107 357 ( +929);

+929); крылатых ракет — 4163;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 74 306 ( +187);

+187); специальной техники — 4042.

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Фото: Генштаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.

