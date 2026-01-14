Российские оккупанты потеряли 990 военных, 74 артсистемы и более 1000 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ
За сутки РФ потеряла примерно 990 военных (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)
За предыдущие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 990 военных. С 24 февраля 2022 года до 14 января 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 221 940 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В целом российская армия потеряла:
- танков — 11 550 (+6);
- боевых бронированных машин — 23 902 (+3);
- артиллерийских систем — 36 098 (+74);
- РСЗО — 1603 (+3);
- средств ПВО — 1275 (+5);
- самолетов — 434;
- вертолетов — 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 106 428 (+1074);
- крылатых ракет — 4163 (+8);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 74 119 (+232);
- специальной техники — 4042.
30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.