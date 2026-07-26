1440 оккупантов, 70 артсистем и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки
Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1440 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 26 июля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 438 990 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Всего российская армия потеряла:
- танков — 12 217 (+9) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 019 (+8) шт.;
- артиллерийских систем — 46 794 (+70) шт.;
- РСЗО — 1969 (+1) шт.;
- наземные робототехнические комплексы — 2031 (+8) шт.;
- крылатые ракеты — 4 944 (+1) шт.;
- автомобильная техника и автоцистерны — 125 811 (+453) шт.;
- специальная техника — 4465 (+3) шт.
20 мая бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.
По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.
5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц: в апреле они превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.