1440 оккупантов, 70 артсистем и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1440 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 26 июля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 438 990 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего российская армия потеряла:

танков — 12 217 (+9) шт.;

боевых бронированных машин — 25 019 (+8) шт.;

артиллерийских систем — 46 794 (+70) шт.;

РСЗО — 1969 (+1) шт.;

наземные робототехнические комплексы — 2031 (+8) шт.;

крылатые ракеты — 4 944 (+1) шт.;

автомобильная техника и автоцистерны — 125 811 (+453) шт.;

специальная техника — 4465 (+3) шт.

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Инфографика: Генштаб ВСУ

20 мая бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц: в апреле они превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.