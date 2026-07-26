1440 оккупантов, 70 артсистем и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

26 июля, 07:53
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Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1440 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 26 июля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 438 990 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего российская армия потеряла:

  • танков — 12 217 (+9) шт.;
  • боевых бронированных машин — 25 019 (+8) шт.;
  • артиллерийских систем — 46 794 (+70) шт.;
  • РСЗО — 1969 (+1) шт.;
  • наземные робототехнические комплексы — 2031 (+8) шт.;
  • крылатые ракеты — 4 944 (+1) шт.;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 125 811 (+453) шт.;
  • специальная техника — 4465 (+3) шт.

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Генштаб ВСУ
Инфографика: Генштаб ВСУ

20 мая бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц: в апреле они превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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