2500 оккупантов и 46 артсистем: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки
Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 2500 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 2 ноября 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 592 770 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Всего вражеская армия потеряла:
- танков — 12 452 (+1);
- боевых бронированных машин — 25 629 (+7);
- артиллерийских систем — 51 801 (+46);
- РСЗО — 2 251 (+2);
- средств ПВО — 1 731 (+1);
- наземных роботизированных комплексов — 3063 (+9);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 592 541 (+936);
- автомобильной техники и автоцистерн — 169 110 (+371);
- специальной техники — 4863 (+2).
29 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что в октябре 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 49 040 человек, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года — 48 670 военнослужащих.
21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения. В Генштабе отметили, что три из пяти крупнейших суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года.