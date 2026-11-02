2500 оккупантов и 46 артсистем: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

2 ноября, 08:23
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Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 2500 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 2 ноября 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 592 770 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Всего вражеская армия потеряла:

  • танков — 12 452 (+1);
  • боевых бронированных машин — 25 629 (+7);
  • артиллерийских систем — 51 801 (+46);
  • РСЗО — 2 251 (+2);
  • средств ПВО — 1 731 (+1);
  • наземных роботизированных комплексов — 3063 (+9);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 592 541 (+936);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 169 110 (+371);
  • специальной техники — 4863 (+2).

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Генштаб ВСУ / Facebook
Инфографика: Генштаб ВСУ / Facebook

29 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что в октябре 2026 года потери российской армии в живой силе достигли 49 040 человек, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года — 48 670 военнослужащих.

21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения. В Генштабе отметили, что три из пяти крупнейших суточных показателей потерь пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины российские потери потери врага

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