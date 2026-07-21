Минус 1370 солдат, 92 артсистемы и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла в войне против Украины около 1370 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на вторник, 21 июля, составляют ориентировочно 1 431 900 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 12 161 (+3) шт.;

боевых бронированных машин — 24 978 (+7) шт.;

артиллерийских систем — 46 435 (+92) шт.;

РСЗО — 1 955 (+2) ед.;

средств ПВО — 1 513 (+2) ед.;

наземных робототехнических комплексов — 1 970 (+5) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 420 290 (+1 865) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 123 347 (+453) ед.

специальной техники — 4 441 (+8) ед.

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Инфографика: Генштаб ВСУ

20 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц, которые за апрель превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.