Более 56 тысяч. МВД создало сайт с подтвержденными потерями России в Украине 19 апреля, 17:54 МВД идентифицирует ликвидированных оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Министерство внутренних дел Украины создало ресурс, на котором собраны подтвержденные данные о ликвидированных российских оккупантах — военных, боевиках террористических организаций «Л/ДНР» и частных военных компаний.

Об этом рассказал заместитель главы МВД Леонид Тимченко в эфире телемарафона в среду, 19 апреля.



«МВД вместе с Нацполицией начали сбор информации о военных преступниках, совершивших преступления на территории Украины. Установлена информация о более чем 56 тысячах граждан РФ, а также представителях так называемых „ДНР“ и „ЛНР“, частных военных компаний и других военных формирований, которые заходили на территорию Украины с оружием в руках и погибли на территории Украины», — сообщил Тимченко.

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По его словам, о создании ресурса задумались после того, как министр обороны страны-террориста Сергей Шойгу в сентябре 2022 года заявил, что Россия потеряла 5 937 оккупантов. Генштаб ВСУ в то время оценивал потери врага в более чем 50 тысяч.

«Было принято решение собирать эту информацию [о потерях РФ из открытых источников] в одном месте для того, чтобы можно было увидеть реальные потери противника, которые есть на сегодняшний день», — добавил замминистра.



Сайт называется Потерь.Нет, по состоянию на 18 апреля там есть информация о 56 827 оккупантах. Данные о потерях собирают на основании открытых источников — сообщений в СМИ и соцсетях, некрологов и так далее. Создатели ресурса надеются идентифицировать как можно больше убитых оккупантов и в будущем максимально приблизить цифру на сайте к реальному количеству потерь России.

Русская служба Би-би-си и Медиазона по состоянию на 14 апреля подтвердили ликвидацию 20 451 российского оккупанта на основании данных из открытых источников.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 183 750 оккупантов, из них 620 — за последние сутки.

