В Укргидрометцентре предоставили детальный прогноз погоды на текущую неделю и рассказали, чем этот январь такой особенный.

В последние годы синоптики все чаще фиксируют в разные сезоны среднюю температуру, несколько теплее климатической нормы. Но в этом году январь стал исключением — он примерно на полтора градуса холоднее. И хотя абсолютных рекордов со знаком «минус» не было, но ледяной холод поразил украинцев своей продолжительностью. Однако вскоре морозы начнут терять силу и уступят волне более теплого воздуха.

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Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

По ее словам, на этой неделе синоптическая ситуация в Украине начнет претерпевать изменения. Наконец состоится сдвиг мощного антициклона, который сейчас донимает украинцев крепкими морозами.

«Атмосферное давление будет падать, — обещает эксперт, — и к нам будет поступать более теплый воздух».

Во вторник, 20 января, в большинстве западных, северных, а также Винницкой областях возможен туман, а 21-го с ним столкнутся жители и некоторых других регионов страны, кроме северо-запада и юго-востока.

В ночь на 20 января ожидается температура в пределах −9…−17 градусов, а местами и до -20, но с пятницы, 23-го, ночь будет не такой суровой, до −5…−11.

А дневные значения с −4…−11 градусов перейдут к −1…−7.

На Закарпатье и юге традиционно теплее, уточняет Птуха, там дневная температура уже в ближайшие дни не будет опускаться ниже -5 градусов. А в конце рабочей недели на Закарпатье, а также на Прикарпатье синоптик обещает даже +2.

В то же время морозы задержатся на Черниговщине и Сумщине — там еще некоторое время будет до -15 ночью и до -11 днем.

«Интенсивные холода пока отступают, — подчеркивает специалист, — В ночь на 19 января на крайней северной метеостанции страны в Черниговской области было даже -25 градусов мороза. Таких показателей уже не ожидаем».

Впрочем, впереди еще один зимний месяц, поэтому прогноз может существенно измениться, предостерегает Птуха.

По словам синоптика, ближе к выходным в ряде регионов немного заснежит, но будут разве что небольшие осадки.

А вот через неделю, 26−27 января в Украину, по предварительным прогнозам, может прийти новый циклон с юго-запада. Он принесет снег, местами, возможно, дождь, а значит и гололед. Точнее синоптики смогут сказать через несколько дней, когда оценят интенсивность, траекторию движения и площадь охвата циклона.

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В Киеве и области до 23 января будет без осадков, а вот на выходных возможен небольшой снег.

Также в ближайшие дни ожидается постепенное ослабление морозов. 20−21 января в ночные часы будет −12…−14, днем — −8…−10. Уже 22-го ночью синоптики обещают не ниже -12, а днем — до -6 градусов.

«23−24 января ночью будет −8…−10, а днем — достаточно комфортные для зимы −3…−5 градусов», — отмечает Птуха.

По ее словам, в это время год назад в Украине было значительно теплее. Тогда температура воздуха была в пределах +6…+11 градусов по стране, во Львове вообще доходило до +13, а в столице и области фиксировалось +2…+7.

А вот самым холодным для Киева стало 19 января 1942 года — тогда столбики термометров опустились до -23 градусов.

«Максимальная же температура в столице [в этот день] была в 2023 году, +10», — добавила специалист.