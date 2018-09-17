Потасовки под зданием ГПУ в Киеве: полиция рассказала свою версию событий и заявила о пострадавших силовиках

Во время потасовок под зданием Генпрокуратуры пострадали семь полицейских.

По данным полиции, во время акции протеста активисты начали разрисовывать стены здания, а затем агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение и применили газовые баллончики.

Отмечается, что сразу оказать помощь полицейским не удалось из-за участников акции, которые штурмовали здание. Затем они сделали коридор, и полицейские отступили. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

После этого участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнями и брусчаткой.

Ранее сообщалось, что в Киеве под зданием Генпрокуратуры произошли потасовки между активистами и силовиками. Участники акции протестуют против решения об экстрадиции в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который хотел воевать на Донбассе против оккупационных сил РФ.