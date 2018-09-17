17 сентября 2018, понедельник

Потасовки под зданием ГПУ в Киеве: полиция рассказала свою версию событий и заявила о пострадавших силовиках

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Силовики сдерживали штурм здания ГПУ

Силовики сдерживали штурм здания ГПУ

Во время потасовок под зданием Генпрокуратуры пострадали семь полицейских.

По данным полиции, во время акции протеста активисты начали разрисовывать стены здания, а затем агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение и применили газовые баллончики.

Отмечается, что сразу оказать помощь полицейским не удалось из-за участников акции, которые штурмовали здание. Затем они сделали коридор, и полицейские отступили. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

После этого участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнями и брусчаткой.

Ранее сообщалось, что в Киеве под зданием Генпрокуратуры произошли потасовки между активистами и силовиками. Участники акции протестуют против решения об экстрадиции в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который хотел воевать на Донбассе против оккупационных сил РФ.

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