Потасовка под домом Левочкина: пострадали журналист и полицейский

В четверг, 10 мая, во время потасовки под домом нардепа от Оппоблока Сергея Левочкина в поселке Козин пострадали два человека.
В результате потасовки пострадали представитель средств массовой информации, который обратился с соответствующим заявлением в полицию, и правоохранитель.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, выясняются все обстоятельства. Полицейские проводят документирование, после чего будет дана правовая оценка правонарушению.
В четверг, 10 мая, общественные активисты во время акции протеста против антиукраинской контента на Интере прорвались на территорию дома, принадлежащего одному из владельцев телеканала Сергею Левочкину. После этого между ними и полицейскими произошла небольшая стычка.
Недовольство людей вызвло видео, приуроченное к 9 мая, в котором один из ведущих Интера заявил, что улицы в Украине называют якобы "именами фашистских преступников".
Несмотря на протесты, телеканал отказался снимать с эфира скандальный ролик.
После этого активисты начали блокировать здание телеканала Интер с требованием лишить его лицензии за "системную антиукраинскую редакционную политику".
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