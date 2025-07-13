Чем ближе, тем дешевле. Сколько стоит для украинцев обучение в вузах стран Европы и как можно сэкономить, — эксперт по западному образованию

13 июля, 08:01
Выпускники в Киеве в этом году в конце мая в Киеве (Фото: Artem Gvozdkov/Global Images Ukraine via Getty Images)

Автор: Светлана Угнива

Олеся Шахраюк, основательница компании Edusteps, объяснила NV, из чего состоят расходы на высшее образование на Западе для выпускников украинских школ.

Среди тех, кто стремится получать высшее образование в Европе, растет спрос на более бюджетные направления.

Об этом в интервью NV рассказала Олеся Шахраюк, основательница компании Edusteps, которая занимается сопровождением желающих поступить в зарубежные вузы.

«Если мы рассматриваем страны ближнего зарубежья, то расходы на проживание и питание составляют примерно 8 тыс. евро в год, — пояснила эксперт, — Если говорить, скажем, о Франции, Германии, Нидерландах, то там все это будет немного дороже — ориентировочно 10−12 тыс. евро, а то и даже 13−14 тыс. евро». В Великобритании, Канаде и США цены гораздо выше: проживание будет стоить от $15 тыс. и даже иногда до $25 тыс. в год.

Но эти суммы являются лишь частью расходов, к которым надо добавить оплату непосредственно на обучение. Здесь самыми дорогими будут англоязычные страны, в частности Соединенные Штаты, Великобритания, Канада. «Там разные диапазоны, но студенту надо иметь по крайней мере от $25 тыс. в год на обучение, — рассказала Шахраюк. — Более бюджетными будут, конечно, страны ЕС — там стоимость обучения будет примерно 11−20 тыс. евро».

«Польша, Латвия, Литва, Эстония — здесь диапазон цен может быть от 2,5 до 6 тыс. евро за год обучения, в зависимости от университета, программы и т. д.», — добавила основательница Edusteps.

Эксперт подчеркнула, что если студенты учатся на языке страны, где находятся, это ощутимо уменьшает стоимость.

«Кое-где это может быть условно бесплатное обучение, например, как предлагает Чехия, если это обучение на чешском языке. Так же и на словацком в Словакии. Поэтому одновременно увеличилось количество студентов, которые едут на языковые курсы в эти страны: год, скажем, изучают язык и потом идут учиться», — пояснила специалист.

Если до большой войны образование за рубежом было таким продуманным осознанным решением для родителей и студентов, то в последние годы все немного иначе. Ключевым стал элемент безопасности: родители как парней, так и девушек часто хотят, чтобы те получали образование в безопасном месте, пока на родине идет война.

Недавно британская The Telegraph написала, что активно из Украины выезжают в том числе и девушки — мол, только в Польше количество таких студенток за последний год удвоилось.

