Выпускники в Киеве в этом году в конце мая в Киеве (Фото: Artem Gvozdkov/Global Images Ukraine via Getty Images)

Олеся Шахраюк, основательница компании Edusteps, объяснила NV, из чего состоят расходы на высшее образование на Западе для выпускников украинских школ.

Среди тех, кто стремится получать высшее образование в Европе, растет спрос на более бюджетные направления.

Об этом в интервью NV рассказала Олеся Шахраюк, основательница компании Edusteps, которая занимается сопровождением желающих поступить в зарубежные вузы.

«Если мы рассматриваем страны ближнего зарубежья, то расходы на проживание и питание составляют примерно 8 тыс. евро в год, — пояснила эксперт, — Если говорить, скажем, о Франции, Германии, Нидерландах, то там все это будет немного дороже — ориентировочно 10−12 тыс. евро, а то и даже 13−14 тыс. евро». В Великобритании, Канаде и США цены гораздо выше: проживание будет стоить от $15 тыс. и даже иногда до $25 тыс. в год.

Но эти суммы являются лишь частью расходов, к которым надо добавить оплату непосредственно на обучение. Здесь самыми дорогими будут англоязычные страны, в частности Соединенные Штаты, Великобритания, Канада. «Там разные диапазоны, но студенту надо иметь по крайней мере от $25 тыс. в год на обучение, — рассказала Шахраюк. — Более бюджетными будут, конечно, страны ЕС — там стоимость обучения будет примерно 11−20 тыс. евро».

«Польша, Латвия, Литва, Эстония — здесь диапазон цен может быть от 2,5 до 6 тыс. евро за год обучения, в зависимости от университета, программы и т. д. », — добавила основательница Edusteps.

Эксперт подчеркнула, что если студенты учатся на языке страны, где находятся, это ощутимо уменьшает стоимость.

«Кое-где это может быть условно бесплатное обучение, например, как предлагает Чехия, если это обучение на чешском языке. Так же и на словацком в Словакии. Поэтому одновременно увеличилось количество студентов, которые едут на языковые курсы в эти страны: год, скажем, изучают язык и потом идут учиться», — пояснила специалист.

Если до большой войны образование за рубежом было таким продуманным осознанным решением для родителей и студентов, то в последние годы все немного иначе. Ключевым стал элемент безопасности: родители как парней, так и девушек часто хотят, чтобы те получали образование в безопасном месте, пока на родине идет война.

Недавно британская The Telegraph написала, что активно из Украины выезжают в том числе и девушки — мол, только в Польше количество таких студенток за последний год удвоилось.