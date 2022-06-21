Вступительная кампания 2022: НМТ, мотивационные письма и возможность использовать результаты прошлогоднего ВНО 21 июня, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Вступительная кампания в вузы в 2022 году будет значительно отличаться от предыдущих (Фото:Національний університет «Києво-Могилянська академія» via Facebook)

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину вступительная кампания в 2022 году будет значительно отличаться от предыдущих.

НВ рассказывает, что нужно знать абитуриентам украинских вузов в этом году.

НМТ и его роль при поступлении в вузы

Главным отличием вступительной кампании 2022 года является замена Внешнего независимого оценивания его упрощенным вариантом — Национальным мультипредметным тестом (НМТ).

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НМТ будет состоять из 60 вопросов — по 20 на каждый из трех предметов — украинский язык (без литературы), математика (алгебра и геометрия) и история Украины (с начала XX по начало XXI века). Выбирать другие предметы для НМТ нельзя.

Планируется три сессии НМТ — основная (с 16 июля по 10 августа), дополнительная (с 16 по 20 августа) и специальная (с 12 по 16 сентября).

Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100−200 баллов будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 12 августа 2022 года, дополнительной сессии — до 21 августа 2022 года, специальной — до 19 сентября 2022 года.

Из-за того, что многие украинцы выехали за границу НМТ можно будет сдавать не только в Украине, но и в 24 европейских странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Венгрии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Словении.

В соответствии со специальностью, на которую абитуриент поступает, к результатам каждого блока будет применен весовой коэффициент. Для поступления на инженерные специальности больший вес будут иметь результаты по математике, на гуманитарные — по истории Украины. Детальней с этими коэффициентами можно ознакомиться в приложении 4 к Порядку приема на учебу для получения высшего образования в 2022 году, утвержденному приказом Минобразования 27 апреля.

Для поступления на следующие специальности сдача НМТ является обязательной независимо от формы оплаты обучения:

035 Филология ( кроме украинского и крымско-татарского языка и литературы, фольклористики),

кроме украинского и крымско-татарского языка и литературы, фольклористики), 05 Социальные и поведенческие науки,

06 Журналистика,

07 Управление и администрирование,

08 Право,

22 Здравоохранение,

24 Сфера обслуживания,

28 Публичное управление и администрирование,

29 Международные отношения.

На некоторые специальности НМТ не распространяется. Так, курсанты будут поступать по правилам приема соответствующего заведения. Вступление на творческие специальности потребует только прохождения творческого конкурса.

Возможность использовать результаты ВНО двух прошлых лет

На сайте Украинского центра оценивания качества образования также сообщается, что для поступления в вузы можно будет использовать результаты ВНО 2019−2021 годов.

Например, в этом году можно будет подавать при поступлении результаты ВНО по биологии или другим специальностям, которые не входят в НМТ.

Можно также подавать прошлогодние результаты вместо отдельных блоков НМТ, но только если разница между результатами этого года и прошлогодними не превышает 15 баллов. То есть, если в прошлом году вы набрали 200 баллов по истории, в этом году вы сможете использовать этот балл только при условии, что наберете на НМТ не меньше 185 баллов по истории.

Это ограничение введено, чтобы не дать возможности абитуриентам, сдававшим ВНО в прошлые годы, все 120 минут работать с одним или двумя блоками заданий, получив таким образом преимущество.

Мотивационные письма

Во вступительной кампании 2022 года будут также применяться мотивационные письма, в которых абитуриент должен объяснить, почему считает себя лучшим кандидатом.

Хотя в Минобразования подачу таких писем считают правом, а не обязанностью абитуриентов, претендующих на бюджетные места, они будут иметь значение для ранжирования студентов, набравших одинаковое количество баллов. Так как в этом году вместо трех отдельных тестов будет один, вероятность одинакового количества баллов существенно выше.

Для вступления на контракт по некоторым специальностям, вероятно, НМТ будет не обязательным, и мотивационное письмо станет способом рейтинга абитуриентов на контракт.

Если студент выбирает между бюджетной и контрактной формами обучения, стоит сдать НМТ и подать мотивационное письмо.

Это можно сделать через единую базу системы образования ЕГЕБО.



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