Пострадавших при взрыве на полигоне военных вертолетом эвакуировали во Львов

Угрозы жизни пострадавших военных нет, однако травмы тяжелые

Трое из девяти военных, раненых в результате взрыва на Ровенском полигоне, находятся в тяжелом состоянии. Их вертолетом эвакуировали во Львовский военно-медицинский клиническмй центр.

Об этом сообщил главный врач Ровенского гарнизонного военного госпиталя Валерий Чорнобривец, передает Радио Свобода.

Врач говорит, что "угрозы жизни пострадавших военных нет, однако травмы тяжелые".

Еще шестеро военных с ранениями средней тяжести остались в Киеве.

Напомним, что на полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще девять получили ранения.

Основной версией инцидента есть нарушения мер безопасности во время проведения учений. Еще одна версия - взрыв мины в канале ствола миномета.

Президент Петр Порошенко поручил прекратить использовать на учениях минометы такого типа, который взорвался на Ровенском полигоне.