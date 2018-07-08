Пострадавших при взрыве на полигоне военных прооперировали: врачи рассказали об их состоянии

Трое военных, получивших ранения на Ровенском полигоне, до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шестеро - в удовлетворительном. Их прооперировали.

Об этом сообщили во Львовском военном госпитале, передает ТСН.

К ребятам уже приехали родственники, с ними работают психологи, а также следователи.

Двое закарпатцев и один боец ​​из Днепропетровской области находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Они перенесли многочасовые операции. Нейрохирурги, сосудистые хирурги и офтальмологи изъяли из тел раненых осколки. Некоторые из них размещались вблизи важных органов и угрожали жизни бойцов, сейчас эта угроза миновала. Однако впереди военным предстоит длительное лечение.

"Оперативные вмешательства были на черепе, на головном мозге, в участках у кровеносных сосудов, которые являются жизненно важными для организма. Некоторым из них будут проведены еще другие оперативные вмешательства, потому что есть определенные моменты, которые мы не смогли и нельзя делать все в один момент", - объясняет начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда.

Он также рассказал: офицера и еще пятерых солдат прооперировали в военном госпитале в Киеве. С тел пострадавших достали десятки осколков, их состояние сейчас медики оценивают как удовлетворительное. Впрочем, по меньшей мере неделю они будут находиться в стационаре. Речь идет о военных из Ужгорода, Николаева, Тернопольской области и Кропивницкого. Самому младшему из них - 24 года, самому старшему - 42.

"Это поверхностные осколки - надбровный участок в одного парня, конечности. У еще одного спина иссеченная осколками, где-то в мягких тканях они есть. Ну и еще у одного - травматическая ампутация мизинца", - рассказал заместитель руководителя Ровенского военного госпиталя Валерий Чернобривець.

Сейчас с военными в госпитале работают следователи, которые выясняют причины взрыва миномета.

Напомним, что 6 июля на полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще девять получили ранения. Основной версией инцидента является нарушения мер безопасности во время проведения учений. Еще одна версия - взрыв мины в канале ствола миномета.

Президент Петр Порошенко поручил прекратить использовать на учениях минометы такого типа, который взорвался на Ровенском полигоне.