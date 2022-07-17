Пострадавших в результате ракетных обстрелов Винницы с тяжелыми травмами отправят на лечение в Польшу

17 июля, 21:54
Некоторых из пострадавших в результате ракетных обстрелов центра Винницы будут лечить в Польше (Фото:Міністерство охорони здоров’я України via Facebook)

Некоторых из пострадавших в результате ракетных обстрелов центра Винницы будут лечить в Польше (Фото:Міністерство охорони здоров’я України via Facebook)

Пациентам с тяжелыми травмами и ожогами, полученными в результате ракетного удара по центру Винницы, будут оказывать помощь в Польше.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

https://www.facebook.com/100064326776811/posts/pfbid02aBNXuGezPrBFPQ4aLsKJ1GUiwGq4wAGYogSsZLGhsF1KPYahCr9TQWhXPJsrnZbLl/?d=n

«Пока таких пострадавших транспортировали в Первое территориальное медицинское объединение Львова, где их состояние стабилизируют и подготовят к дальнейшей эвакуации в Польшу. В первую очередь речь идет о тех, кто имеет сложные ожоговые травмы», — говорится в сообщении министерства.

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В транспортировке этих пациентов принимают участие бригады Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения.

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Ранее в Винницкой ОГА сообщили, что двоих пациентов, пострадавших в результате ракетного удара по центру города, уже перевезли во Львов, туда же должны доставить еще троих.

Согласно сообщению, решение о переводе пациентов накануне, 16 июля, принял выездной консилиум специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко.

Позже сообщение в Telegram об этом было удалено.

16 июля в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили о завершении работ по разбору завалов после ракетного удара рашистов по центру Винницы.

На тот момент было известно о гибели в результате этого преступления 24 человек, в том числе троих детей.

За медицинской помощью, по данным ГСЧС, обратились 202 человека, 68 из них были госпитализированы.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Российские оккупанты использовали для удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму, ударов было три.

https://www.youtube.com/watch?v=EVFmwSdL0Uc&t=1s

После очередных ударов россиян по мирным жителям президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

Редактор: Анастасия Одинцова

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