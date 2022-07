Бесплатная операция и лечение. Американские врачи будут восстанавливать лица украинцам, пострадавшим в результате войны 25 июля, 14:11 Украинцы могут рассчитывать на помощь иностранных врачей во время войны (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Украинцы, пострадавшие в результате военной агрессии РФ, смогут получить лечение от американских медиков на безвозмездной основе.

В сентябре 2022 года начнется медицинская миссия FACE TO FACE Ukrainian Medical Mission, созданная в сотрудничестве American Academy of Facial Plastic & Reconstructive Surgery (The Educational and Research Foundation) и организации Razom for Ukraine и INgenius, говорится на сайте последних.

В рамках этой инициативы жертвы войны в Украине смогут получить бесплатные медицинские услуги. Команда американских лицевых пластических хирургов будет оказывать помощь лицам, получившим травмы головы, лица и шеи – им будут проводить реконструктивные операции.

Американские и украинские врачи будут вместе выбирать пациентов для проведения операций. Пациенты, которых отберут для участия в миссии, получат бесплатное лечение – операцию и пребывание в клинике. Оперативное лечение будет проходить в Украине.

Как подать заявку на участие в программе

Лицо, которое может быть потенциальным пациентом или его близкие могут обратиться за подробной информацией на электронную почту face2ukraine@gmail.com или у Telegram/Viber по номеру +380 50 574 9660 (Игорь Анатольевич).

Пациенту нужно будет предоставить Согласие на обработку персональных данных, а затем отправить персональные данные (имя, дата рождения и т.п.), краткую историю болезни, предварительные операции, сканированные копии выписок (при наличии) и фотографии. После рассмотрения этой информации, лицо сообщат, стала ли она участником миссии.

В случае согласия также сообщат о месте и дате оперативного вмешательства и его подробностях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что раненые украинские военные получат бесплатное лечение за границей.

