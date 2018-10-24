24 октября 2018, среда

Пострадавшие в метро Рима украинцы были фанами ЦСКА - посол

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Украинцы, пострадавшие в метро Рима, были фанами московского ЦСКА

Украинцы, пострадавшие в метро Рима, были фанами московского ЦСКА

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал, что украинцы, пострадавшие в результате аварии эскалатора в римском метро, ​​приехали из Украины поддержать российский футбольный клуб ЦСКА.

В комментарии Европейской правде дипломат отметил, что фаны специально прилетели из Украины, чтобы поддержать московскую команду.

"Оказывается, что и в Украине еще есть фанаты московского клуба, которые сопровождают ЦСКА в Лиге чемпионов", - сказал он.

В посольстве Украины не комментируют информацию о персональных данных болельщиков, однако из собственных источников издание выяснило, что у пострадавших есть украинские паспорта. Из какого города они прилетели, неизвестно. Сегодня они возвращаются в Украину рейсом через Варшаву.

Напомним, 23 октября в Риме на станции метро Repubblica обвалился эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА.

По предварительным данным, авария эскалатора произошла из-за того, что российские болельщики прыгали во время движения.

В результате инцидента пострадали 24 человека, среди которых четверо украинцев.

ЦСКА во вторник играл в Лиге чемпионов против итальянской Ромы на Олимпийском стадионе в Риме. Матч завершился поражением московского клуба со счетом 0:3.

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