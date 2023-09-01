Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты 1 сентября, 10:03 Как пострадавшим от войны женщинам получить выплаты от благотворительного фонда (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Благотворительный фонд МАМА МОЯ начал прием заявок на выплату денежной поддержки украинским женщинам.

Фонд предоставляет целевую денежную помощь уязвимым категориям женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии (начиная с 2014 года).

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Кто может получить финансовую помощь

Подать запрос на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:

— жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;

— мужья и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;

— мужья и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;

— мужья и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести отсутствующими вследствие войны.

Как получить помощь

Чтобы получить благотворительную помощь, заполните и отправьте заявку по этой ссылке.

В форме регистрации следует указать следующую информацию:

— электронная почта;

— имеете ли Вы гражданство Украины;

— есть ли у вас карта Приватбанка;

— контактный номер телефона;

— ссылка на Вашу страницу в Facebook, Instagram и/или Linkedin (при наличии);

— где Вы проживаете сейчас (Украина, временно оккупированная территория, Польша и т. д. );

— имеете ли возможность получить бандероль через курьерскую службу;

— фамилия и имя;

— адрес регистрации места жительства;

— индивидуальный налоговый номер;

— есть ли у Вас дети, если да, укажите их возраст;

— укажите информацию о Вашем семейном партнере;

— укажите информацию о работе и жилье;

— есть ли у Вас на содержании другие люди;

— добавьте фотографию себя с детьми;

— кратко опишите вашу историю.

Для того, чтобы получить помощь, также необходимо иметь действительную банковскую карту ПриватБанка и дать согласие на обработку Ваших персональных данных, необходимых для получения финансовой поддержки.

В случае принятия положительного решения о предоставлении денежной помощи, благотворительный фонд свяжется с Вами с помощью любых средств связи, указанных в запросе.

В день заключения договора фонд предоставляет женщине платежную карточку, которой она может рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров.