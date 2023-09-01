Денежная помощь пострадавшим от войны женщинам: как зарегистрироваться и получить выплаты
Как пострадавшим от войны женщинам получить выплаты от благотворительного фонда (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)
Благотворительный фонд МАМА МОЯ начал прием заявок на выплату денежной поддержки украинским женщинам.
Фонд предоставляет целевую денежную помощь уязвимым категориям женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии (начиная с 2014 года).
Кто может получить финансовую помощь
Подать запрос на благотворительную помощь могут следующие категории женщин:
— жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;
— мужья и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;
— мужья и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;
— мужья и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести отсутствующими вследствие войны.
Как получить помощь
Чтобы получить благотворительную помощь, заполните и отправьте заявку по этой ссылке.
В форме регистрации следует указать следующую информацию:
— электронная почта;
— имеете ли Вы гражданство Украины;
— есть ли у вас карта Приватбанка;
— контактный номер телефона;
— ссылка на Вашу страницу в Facebook, Instagram и/или Linkedin (при наличии);
— где Вы проживаете сейчас (Украина, временно оккупированная территория, Польша
— имеете ли возможность получить бандероль через курьерскую службу;
— фамилия и имя;
— адрес регистрации места жительства;
— индивидуальный налоговый номер;
— есть ли у Вас дети, если да, укажите их возраст;
— укажите информацию о Вашем семейном партнере;
— укажите информацию о работе и жилье;
— есть ли у Вас на содержании другие люди;
— добавьте фотографию себя с детьми;
— кратко опишите вашу историю.
Для того, чтобы получить помощь, также необходимо иметь действительную банковскую карту ПриватБанка и дать согласие на обработку Ваших персональных данных, необходимых для получения финансовой поддержки.
В случае принятия положительного решения о предоставлении денежной помощи, благотворительный фонд свяжется с Вами с помощью любых средств связи, указанных в запросе.
В день заключения договора фонд предоставляет женщине платежную карточку, которой она может рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров.