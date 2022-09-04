Оперировали семь часов. Врачи рассказали о состоянии пострадавшего от взрыва в Чернигове двухлетнего мальчика

4 сентября, 11:56
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Пострадавшего от взрыва в Чернигове мальчика оперировали 7 часов (Фото:Максим Чуб / Суспільне)

Пострадавшего от взрыва в Чернигове мальчика оперировали 7 часов (Фото:Максим Чуб / Суспільне)

Двухлетний мальчик, наиболее пострадавший в результате взрыва на выставке оружия в Чернигове, находится в реанимации.

Как рассказала и.о. гендиректора детской областной больницы Татьяна Лебедева, ребенка оперировали почти семь часов, сейчас его пытаются вывести из состояния медикаментозного сна, чтобы продолжить лечение.

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"Проведено компьютерно-томографическое исследование мозга. Сегодня, 4 сентября, собрался консилиум из врачей специалистов хирургического, офтальмологического профиля", – рассказала Лебедева в комментарии Суспільному.

В субботу, 3 сентября, в Чернигове на выставке боеприпасов сдетонировал гранатомет, в результате чего травмированы шестеро детей в возрасте от двух до 13 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=j2YOFsSZQbk&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2

Кроме двухлетнего ребенка, попавшего в реанимацию, пострадали четырехлетний и тринадцатилетний мальчики, получившие акустическую травму — так называемое оглушение. Семилетнему в больнице наложили швы на руку, также у него диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время ребенок госпитализирован. Двух братьев, 10 и 12 лет, уже отпустили домой. У старшего – травма туловища.

Черниговская прокуратура начала расследование инцидента в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

По данным следствия, во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданское оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал.

Досудебное расследование осуществляется следователями ДБР. По сообщению их телеграм-канала, следствие уже установило, что на акции в центре города представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет.

В то же время, на травмирование детей в Чернигове отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал местные власти проконтролировать, чтобы подобные случаи со срабатыванием боевого оружия в публичных местах больше нигде никогда не повторялись.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Чернигов Гранатомет Взрыв Война России против Украины

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